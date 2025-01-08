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Pulsmedia: Обнаруженная в Кишинёве посылка со взрывчаткой отправлена с Украины

Фото: istockphoto/andsem

Фото: istockphoto/andsem

В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Взрывное устройство в игрушечном автомобиле было обнаружено в одной из посылок, отправленной с Украины.


Об этом сообщила радиостанция Pulsmedia со ссылкой на собственные источники. После обнаружения подозрительного предмета на место были вызваны взрывотехники, которые обезвредили опасную игрушку. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

По имеющейся информации посылка с Украины была предназначена для доставки адресату в Грузии. Правоохранительные органы Молдавии приступили к расследованию с целью установления отправителя и получателя почтового отправления с взрывным устройством в форме детской игрушки.

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#игрушки
#молдавия
#украина
#аэропорт
Американского военного заподозрили в изнасиловании
В Японии американского военного заподозрили в изнасиловании женщины из Окинавы
08 января 2025, 10:06

Фото: istockphoto/dangutsu

Очередной военнослужащий США, дислоцированный в Японии, подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы префектуры Окинава, где расположено большинство американских военных баз. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ноябре 2024 года морпех, имя которого пока не разглашается, напал на незнакомую девушку и причинил ей телесные повреждения. После инцидента японка обратилась в правоохранительные органы. В среду стало известно, что материалы дела были переданы в прокуратуру.

С февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошло несколько инцидентов сексуального характера с участием американских военных, о которых стало известно только в конце июня 2024 года. Администрация префектуры не была уведомлена о происшествиях, что вызвало критику со стороны губернатора Дэнни Тамаки. Центральные власти объяснили это необходимостью защиты персональных данных. В результате инцидентов была пересмотрена процедура информационного обмена между правительством, полицией и префектурой. Администрация теперь будет оперативно информироваться.

Окинава принимает 74% всех американских баз в Японии, несмотря на то, что занимает лишь 0,6% ее территории.

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#сша
#военные
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В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углём
08 января 2025, 09:44

Фото: istockphoto/designbydx

На Тихоокеанской железной дороге в Хабаровском крае сошли 39 полувагонов товарного состава, гружёные углём. Инцидент произошёл в районе 16-го Разъезда 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования.
Пути проложены от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщает телеграм-канал Следственного управления на транспорте СК России. Размер ущерба, а также причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На месте работают сотрудники Следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#ск рф
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Презиент Мадуро: в Венесуэле задержаны наемники из Украины, готовившие теракты
08 января 2025, 05:57

Фото: iStck/BrianAJackson

В Венесуэле были задержаны наемники из Украины, которые подготавливали теракты на территории страны. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро, передают в РИА Новости.
«Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов... два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших с Украины с украинской войны, чтобы принести насилие в страну... Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — рассказал глава государства.

Как отметил Мадуро, группировка состояла из семи человек, двое из которых были гражданами США, трое с Украины, а еще двое колумбийцами. В ближайшее время подозреваемые должны дать признательные показания. Президент оценил задержанных как: «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле».

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В США застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга

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KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу
#президент
#страны
#терроризм
#украина
#наемники
#задержание
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В США застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга
08 января 2025, 03:15

Фото: iStock/dominikherz

В американском Чикаго был застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета».
«В американском Чикаго убит многодетный отец из Санкт-Петербурга. Его семье, оставшейся без кормильца, необходима материальная и психологическая помощь», — пишут в издании.

Источники уточняют, что убитый являлся гражданином Кыргызстана. В Санкт Петербурге у мужчины остались жена и трое детей. Супруга организовала сбор средств для транспортировки тела мужа и прощания с ним. По информации Kaktus.media, мужчина был убит бандитами, которые после угнали его машину.

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#сша
#мужчина
#психологическая стрельба
#санкт-петербург
#убийство
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В США эвакуируют жителей Лос-Анджелеса из-за лесного пожара
08 января 2025, 03:02

Фото: iStock/Toa55

В США началась эвакуация жителей района Палисейдс в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара. Об этом пишут РИА Новости.
«Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, для района, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация» — говорится в сообщении.

Эвакуация проводится в районе Палисейдс, где расположен национальный парк и проживает порядка 27 тысяч человек. Площадь пожара на данный момент составляет свыше трех квадратных километров. Как отметила мэр города Карен Басс, ситуация очень опасная, так как скорость распространения пламени увеличивается из-за сильного ветра.

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#происшествие
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KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу
07 января 2025, 23:22

Фото: iStock/eranicle

Девять регионов России связывают с бизнесом по продаже детей за границу. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Данная преступная группа действовала в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму. Ее участники зарабатывали по 2,5 тысячи долларов за каждого проданного ребенка из детского дома. На сегодняшний день неизвестна судьба свыше 1,2 тысячи детей, которых отправили за границу. В числе подозреваемых значится гражданка России и Италии Надежда Фратти.

Фратти известна тем, что она воровала детей ради их продажи в Италию. Она действовала вместе с госслужащей Валентиной Герусовой и ее помощницей Ниной Курносовой. Как правило, Фратти знакомилась с директорами детдомов с помощью Герусовой, после чего получала разрешения на усыновление детей иностранцами.

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#детдом
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#продажа
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Подросток, пострадавший от сексуального насилия, убил сверстника: как жертва стала агрессором
07 января 2025, 17:50

Фото: iStock/aradaphotography

Летом 2014 года в селе Кудеевский Иглинского района Башкирии пропал 10-летний Азамат Сулейманов. Спустя три дня его тело нашли, а по подозрению в убийстве задержали 15-летнего Георгия Беспалова, чей отец был бывшим участковым. Он дал признательные показания и назвал причину своего жестокого преступления, которая повергла в шок местных жителей. Подробности приводит «Радио 1».

Задержка в развитии и домашнее обучение


Азамат Сулейманов имел задержку в развитии и другие проблемы. Отец умер, когда ему было пять лет. Мать воспитывала ребенка одна. Семья жила на пособие по уходу за инвалидом. При этом соседка рассказала, что мальчик часто приходил к ней в гости, когда его мать находилась в алкогольном опьянении. По ее словам, ребенка женщина не обижала, но он не любил пьяных.

Она также была уверена, что семья запустила мальчика, не желая отдавать его в коррекционный класс, чтобы не лишиться государственного пособия.

Пропажа Азамата


Мать заметила пропажу сына почти сразу. Мальчик имел задержку в развитии и практически всегда находился с женщиной. На поиски ребенка бросились местные жители, волонтеры, полиция, поисковые собаки, которых к вечеру первого дня настраивали на поиски трупа. Уже тогда было понятно, что шансы найти Азамата живым были минимальны.

Спустя три дня на другом конце села был найден велосипед мальчика. Еще через три часа нашли и тело ребенка. Оно лежало на крыше неработающего кирпичного завода. Было очевидно, что мальчика избили до смерти. У него была сломана челюсть и другие страшные травмы.

В убийстве сознался 15-летний подросток


Убийцей Азамата оказался 15-летний Георгий Беспалов, сын бывшего участкового. Он дал признательные показания, и его арестовали. Оказалось, что парень давно попал в плохую компанию, которая часто отбирала деньги у более младших и слабых детей. Родителей вызывали в школу, но вопрос так и не решился.

Отец воспитывал Георгия в строгости, но при этом мальчик состоял на учете, а учителя часто жаловались на его поведение.

Однако Беспалов лишь частично признал свою вину. Он утверждал, что мальчика-инвалида избивали пятеро подростков, а затем главарь Илья Макаров приказал ему добить Азамата, угрожая в случае отказа «положить рядом».

Насилие и воровство


Члены компании, в которой оказался Беспалов, избивали детей, воровали и насиловали. Главарь банды мог забраться в чужой дом через окно и украсть деньги. Подростки жгли чужое имущество, а однажды изнасиловали 27-летнюю девушку на глазах у ее матери.

Позже стало известно, что Беспалов также подвергся изнасилованию со стороны своих товарищей, несмотря на то, что был в их рядах, но занимал позицию «мальчика для битья».

Причина убийства


За убийство Азамата Георгия Беспалова лишили свободы на четыре года. Следствие установило, что именно он завёл мальчика на крышу завода, и избил его до смерти по собственной инициативе.

Осенью 2019 года он освободился из колонии и рассказал свою историю журналистам. Беспалов признался, что устал от постоянных унижений со стороны товарищей и решил выместить свою обиду на Азамате.

Позже полиция подтвердила факт сексуального насилия со стороны Ильи Макарова, а также выяснили, что в издевательствах участвовали его сообщники.

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Бастрыкин потребовал доложить по делу о нападениях бродячих собак в Кузбассе
07 января 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Osobystist

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе уголовного дела, связанного с нападениями бродячих собак в Кузбассе. Об этом пишет Сiбдепо, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Бастрыкин затребовал и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Александра Михайловича Кустова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах...» — сказано в сообщении.

Перед этим стало известно, что жительница Киселевска в Кузбассе столкнулась с бродячими собаками, окружившими ее машину. Инцидент произошел в минувшую субботу, 4 января.

Ранее сообщалось, сколько человек погибло при пожаре в Пермском крае.

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#ск рф
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Самолет рейса Петербург-Самарканд готовится экстренно сесть во «Внуково»
07 января 2025, 15:53

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно садится в московском «Внуково». Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительной информации Telegram-канала SHOT, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Воздушное судно вылетело из Петербурга около 12 часов дня, сейчас он заходит на второй круг.

Иные подробности уточняются.

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