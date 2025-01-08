Pulsmedia: Обнаруженная в Кишинёве посылка со взрывчаткой отправлена с Украины

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В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Взрывное устройство в игрушечном автомобиле было обнаружено в одной из посылок, отправленной с Украины.
Об этом сообщила радиостанция Pulsmedia со ссылкой на собственные источники. После обнаружения подозрительного предмета на место были вызваны взрывотехники, которые обезвредили опасную игрушку. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.
По имеющейся информации посылка с Украины была предназначена для доставки адресату в Грузии. Правоохранительные органы Молдавии приступили к расследованию с целью установления отправителя и получателя почтового отправления с взрывным устройством в форме детской игрушки.
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