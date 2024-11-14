Возле здания Верховного суда Бразилии раздались взрывы, есть погибший

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В Бразилии на Площади трех властей произошли два мощных взрыва между зданиями Верховного суда и Палаты депутатов, сообщает портал G1.
В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Взрывы произошли с интервалом в 20 секунд вечером в среду, после чего район был оцеплен. На место прибыли пожарные и военные специалисты по взрывчатым веществам.
По информации службы безопасности Палаты депутатов, первый взрыв произошел на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса, где взорвался автомобиль. Затем предполагаемый смертник бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у его входа.
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По информации службы безопасности Палаты депутатов, первый взрыв произошел на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса, где взорвался автомобиль. Затем предполагаемый смертник бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у его входа.
«Первые признаки указывают на то, что мужчина, погибший перед Верховным Судом — это Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося 20 секундами ранее на стоянке. Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — сообщает сайт G1.Известно, что погибший ранее баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии в 2020 году, но не был избран.
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Мария Моисеева