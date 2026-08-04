Пуля пробила окно российской квартиры
В Ульяновске хозяйка квартиры на 16-м этаже обнаружила в окне пулевое отверстие. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошел в одном из жилых комплексов города. Местная жительница по имени Лилия, вернувшись домой утром, заметила, что стекло в спальне покрыто характерной «паутинкой» трещин.
Осмотрев окно, девушка нашла между рамами деформированный металлический предмет, по форме напоминающий пулю. Пострадавшая считает, что повреждение не могло быть случайным — попадание камня или иного предмета с земли на такой высоте маловероятно.
Женщина подозревает, что выстрел совершили намеренно из здания по соседству. Примечательно, что соседний дом значительно ниже её этажа — это девятиэтажка. К счастью, в момент происшествия в квартире никого не было — это помогло избежать трагедии. С заявлением о случившемся Лилия уже обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.
Читайте также: