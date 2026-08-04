Достижения.рф

Пуля пробила окно российской квартиры

SHOT: Пуля пробила окно квартиры на 16-м этаже в Ульяновске
Фото: istockphoto/Oleh Malshakov

В Ульяновске хозяйка квартиры на 16-м этаже обнаружила в окне пулевое отверстие. Об этом пишет SHOT.



Инцидент произошел в одном из жилых комплексов города. Местная жительница по имени Лилия, вернувшись домой утром, заметила, что стекло в спальне покрыто характерной «паутинкой» трещин.

Осмотрев окно, девушка нашла между рамами деформированный металлический предмет, по форме напоминающий пулю. Пострадавшая считает, что повреждение не могло быть случайным — попадание камня или иного предмета с земли на такой высоте маловероятно.

Женщина подозревает, что выстрел совершили намеренно из здания по соседству. Примечательно, что соседний дом значительно ниже её этажа — это девятиэтажка. К счастью, в момент происшествия в квартире никого не было — это помогло избежать трагедии. С заявлением о случившемся Лилия уже обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0