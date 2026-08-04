Пуля пробила окно российской квартиры

04 августа 2026, 12:33

SHOT: Пуля пробила окно квартиры на 16-м этаже в Ульяновске

Фото: istockphoto/Oleh Malshakov

В Ульяновске хозяйка квартиры на 16-м этаже обнаружила в окне пулевое отверстие. Об этом пишет SHOT.