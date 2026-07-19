Стрельба у российского ресторана закончилась двумя пострадавшими

19 июля 2026, 07:19

Два человека пострадали при стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В центре Ростова-на-Дону у ресторана «Магадан» произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.