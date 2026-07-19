Стрельба у российского ресторана закончилась двумя пострадавшими
В центре Ростова-на-Дону у ресторана «Магадан» произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт между посетителями заведения. Во время него один из участников достал травматический пистолет и открыл огонь.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на перекрестке Попова и Семенова в Барнауле неизвестные в масках выбежали из двух черных автомобилей и обстреляли джип прямо на проезжей части. При этом на дороге было много машин, а на остановке, несмотря на поздний час, находились люди.
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