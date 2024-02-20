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Пушилин: Под обстрелом Донецка погибла женщина, ещё 5 человек пострадали

20 февраля 2024, 13:20
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Под обстрелом Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 г.р., пять человек получили ранения», — сообщил глава Донецкой Народной Республики.

Он также отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.


По его словам, в результате обстрела получили повреждения детских сад, торговые точки, административное здание, а также несколько жилых домов.

За сегодняшний день Вооружённые силы Украины обстреляли регион пять раз, выпустив по мирным кварталам 31 снаряд.

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Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене
20 февраля 2024, 13:41

Фото: iStock/Thx4Stock

Мосгорсуд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Кондрацкому И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года», — прокомментировал приговор собеседник агентства.

Кондрацкого также лишили воинского звания.

Отмечается, что подробности уголовного дела о государственной измене, по которому осудили бывшего полковника, не соглашаются из соображений секретности. Известно только, что Кондрацкого арестовали в конце августа 2022 года.

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#госизмена
#суд
#военные
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Россиянин до смерти забил соседа после предложения заняться сексом
Житель Екатеринбурга избил соседа после предложения заняться сексом
20 февраля 2024, 13:05

Фото: IStock/gorodenkoff

В Екатеринбурге мужчина избил своего соседа после того, как тот предложил заняться сексом. Пострадавший скончался от травм.
Как стало известно «КП-Екатеринбург», 27-летний мужчина и его 55-летний сосед нигде не работали, а вечера часто проводили вдвоём, распивая алкоголь. 13 февраля мужчины поссорились, и молодой парень избил своего товарища. Спустя два дня старший сосед предложил интим, за что снова получил от «избранника» около семи ударов в грудь.

Пострадавший попросил вызвать скорую помощь, но скончался ещё до прибытия медиков. Причина смерти не указывается. Нападавшего задержали сотрудники полиции, проводится проверка.

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#алкоголь
#мужчины
#екатеринбург
#драка
#секс
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«В доме был демон»: Мужчина позвонил полицейским и признался, что сжёг свою семью
La Stampa: Одержимый мыслями о дьяволе итальянец сжег жену и детей
20 февраля 2024, 12:47

Фото: istock / OlgaMiltsova

В Италии 54-летний строитель погубил всю семью после того, как решил избавиться от дьявола в доме. Об этом информирует La Stampa.

«Я убил свою семью, я буду ждать, пока вы меня заберете... В доме был демон», — признался 54-летний Джованни Барекка из окрестностей города Палермо в телефонном разговоре с полицией.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли обгоревшие останки женщины и тела двоих детей в саду. Также они обнаружили 17-летнюю дочь Барекки, которая находилась в шоковом состоянии.

Выяснилось, что итальянец пытался «изгнать демона». Он мучил семью несколько дней. Первой жертвой стала его 40-летняя супруга, затем 16-летний и 5-летний сын. Мужчина заковал их в цепи, засунул кляпы в рот и бил кочергой, после чего начал душить электрическими проводами. По предварительным данным, его дочь в это время находилась под воздействием наркотиков и была вынуждена наблюдать за пытками родственников.

Соседи рассказали карабинерам, что Барекка был одержим мыслями о дьяволе и посылал им странные записки.

Выжившая дочь сейчас находится под защитой полиции и проживает в безопасном месте, ей оказывают психологическую помощь. Она рассказала итальянскому изданию, что отец хотел освободить их от дьявола.

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#полиция
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Стало известно, кто отравил губернатора Херсонской области
Сальдо заявил, что его пытался отравить человек из круга доверенных лиц
20 февраля 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, кто пытался его отравить в августе 2022 года. По его мнению, покушение на жизнь организовал человек из круга доверенных лиц.
По словам главы региона, отравителя подкупили. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале.
«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален», — рассказал он.
Сальдо, ссылаясь на расследование российского министерства обороны, объяснил, что для отравления использовался рицин – опасный боевой химикат, который в несколько раз токсичнее цианистого калия.
«Очевидно, они безуспешно пытаются нас запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Однако у режима Зеленского ничего не выйдет – у нас есть управа на их незаконные методы. А вот им самим за терроризм и нарушение обычаев войны придётся ответить», — добавил он.
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#херсонская область
#губернатор
#владимир сальдо
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«Обознался»: Киллер выстрелил в мужчину около школы в Петербурге, но его целью был другой
Возле петербуржской гимназии киллер ошибочно выстрелил в водителя адвоката
20 февраля 2024, 12:23

Фото: istock / Savusia Konstantin

В Петербурге неизвестный выстрелил в мужчину, который провожал детей в школу. Об этом информирует «Фонтанка»
ЧП случилось неподалеку от школы №622, на Выборгском шоссе. Очевидцы рассказали, что петербуржец приехал в учебное учреждение с двумя детьми. Он отвел из в здание школы, а на обратном пути кто-то начал в него стрелять.

Мужчину заметили лежащим на дороге и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данным 78.ru, в мужчину, который был водителем петербургского адвоката, ошибочно выстрелил киллер. По предварительной информации — целью убийцы был сам адвокат.

Также сообщается, что во время инцидента уроки в школе не отменяли, учебный процесс продолжался.

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#чп
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#уроки
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В Ленобласти алабай загрыз 66-летнюю хозяйку и снял с нее скальп
20 февраля 2024, 11:57

Фото: istock / Zhenikeyev

В Ленинградской области пёс породы алабай разорвал свою хозяйку и снял с нее скальп. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на экстренные службы.

Женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Ей тело обнаружил сын в ночь на 20 февраля во дворе дома на улице Железнодорожной. Зверь снял с хозяйки скальп. Он вызвал на место оперативные службы.

После происшествия сотрудники полиции начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего

Другие подробности не приводятся, в том числе нет данных, где сейчас находится собака.

До этого сообщалось, что стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#собака
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В Москве мужчина бросил гранату в медиков, которые приехали спасать его мать
20 февраля 2024, 11:10

Фото: IStock/ovbelov

В Москве мужчина бросил во врачей скорой помощи гранату, которые приехали спасать его 74-летнюю мать. Пожилая женщина хотела сбежать от родственника.
Как сообщает телеграм-канал Mash, пенсионерка попросила вызвать сына врачей якобы из-за плохого самочувствия. Однако, когда те приехали, мужчина обматерил и пообещал убить за неторопливость, добавив, что мать скончалась. Фельдшер увидела пациентку живой, но сильно напуганной и вызвала на подмогу ещё одну бригаду.

Медик измерила давление пенсионерки и дала таблетку. В процессе пациента шепнула, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы её госпитализировали подальше от него. Когда на место приехала вторая бригада, сын бросил в них гранату, рассмеялся и пошёл искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они задержали бунтаря и отвезли в отдел.

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#пенсионерка
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#сын
#граната
#скорая помощь
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В Краснодаре следователи раскрыли убийство 20-летней давности
20 февраля 2024, 10:57

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Краснодара. Мужчина обвиняется в убийстве 43-летнего жителя Адыгеи, совершенном 20 лет назад.
13 декабря 2003 года подсудимый, находясь в гараже на улице Благоева, попросил у своего знакомого пять тысяч долларов в долг для открытия бизнеса. Однако тот отказал. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему пять ударов монтировкой по голове. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник надел на жертву полиэтиленовый пакет и обмотал его веревкой, в результате чего мужчина задохнулся.

Позднее в гараж зашел еще один знакомый обвиняемого и стал свидетелем преступления. Под угрозой применения пистолета злоумышленник принудил его помочь в сокрытии тела. Тело погибшего было помещено на заднее сидение автомобиля потерпевшего, и мужчины направились в сторону поселка Пашковского. По пути они проигнорировали требования сотрудников ДПС, что привело к погоне.

В ходе преследования водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб. После аварии обвиняемый и его сообщник бросили автомобиль и вернулись на СТО, откуда позже скрылись на машине подсудимого. Злоумышленник сбежал в Крым и проживал в Евпатории до октября 2023 года. Однако следователям удалось установить место его нахождения. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

«Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СК при участии криминалиста краевого управления СКР следственным действиям и оперативной поддержке сотрудников полиции было установлено местонахождение обвиняемого, который под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания. На период следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует в настоящее время.», — сообщили в региональном Следственном комитете.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы за совершение убийства и ряд других преступных деяний.

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#скр
#уголовное убийство
#краснодарский край
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Политика Гозмана* заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
20 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков о ВС РФ, об этом сообщает «РИА Новости».
В России в отношении Гозмана* возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации.

Как уточнили в суде, уголовное дело на Гозмана* возбудили на основании постов в его социальных сетях, в которых он распространял заведомо ложную информацию о российской армии.

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации», — цитирует агентство оглашённый судьёй приговор.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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