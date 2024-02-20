Пушилин: Под обстрелом Донецка погибла женщина, ещё 5 человек пострадали

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Под обстрелом Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 г.р., пять человек получили ранения», — сообщил глава Донецкой Народной Республики.
Он также отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
За сегодняшний день Вооружённые силы Украины обстреляли регион пять раз, выпустив по мирным кварталам 31 снаряд.
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Евгения Парфентьева