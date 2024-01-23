Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР. Именно оттуда, как отмечает Пушилин, в воскресенье велся обстрел города Донецка.
«Направление Курахово — это место, где были проведены обстрелы по Донецку в воскресенье. В настоящее время наши подразделения продвигаются в этом направлении, насколько это возможно, хотя Курахово остается под контролем противника», — заявил Пушилин.Утром 21 января украинские военные атаковали Кировский район Донецка, обстреливая территорию рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. В связи с этим в ДНР объявлен день траура.
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