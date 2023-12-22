NYT: ВС РФ перехватили инициативу на большей части театра боевых действий

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Российские силы перехватили инициативу на большей части линии боевого соприкосновения на Украине, об этом пишет издание The New York Times.
«Недавние наступления России также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — прокомментировали ситуацию журналисты.
Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев также дал комментарий изданию и заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения становится крайне плачевной. По его словам, без постоянного поступления западной помощи в виде вооружения и боеприпасов бойцы теряют способность обороняться. Помимо этого, те территории, которые украинцы с большим трудом отбили во время контрнаступления этим летом, сейчас вновь уходят по контроль российской армии.
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