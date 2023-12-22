МО РФ: Российские войска за неделю улучшили положение на Донецком направлении

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Российские военнослужащие Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Донецкого направления. За этот период были успешно отражены 43 атаки штурмовых групп ВСУ.
В Минобороны также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.
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Александр Бойцов