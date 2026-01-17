Школьник застрелил отца из-за игровой приставки

17 января 2026, 09:37

В США 11-летний мальчик застрелил отца, отобравшего у него игровую приставку

Фото: iStock/ipopba

В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки. Об этом информирует издание People.