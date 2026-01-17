Школьник застрелил отца из-за игровой приставки
В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки. Об этом информирует издание People.
Отец и сын поругались из-за консоли Nintendo Switch, которую мужчина забрал у мальчика перед сном. Ночью ребенок нашел ключ от сейфа и достал оттуда револьвер. Пробравшись к спящему родителю, несовершеннолетний выстрелил в него. Супруга погибшего сообщила полиции, что услышала выстрел и проснулась.
Подросток признался, что действовал в гневе и не задумывался о последствиях. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Первое судебное заседание по делу назначено на 22 января.
