Учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских
В Краснодаре заслуженный учитель лишился работы и получил штраф за оскорбление русских на уроке. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Ветеран двух войн и педагог с 30-летним опытом Алигаджи Магомедов был привлечен к ответственности за оскорбительные высказывания в адрес русских учеников, которые он допустил на уроке математики в шестом классе краснодарской школы №61. Согласно имеющимся данным, преподаватель заявил: «Я понимаю, почему ни один народ не признает русского человека. А почему? Потому что у этих людей нет ничего человеческого. Русские — это свиньи! Все говорят!».
После произошедшего инцидента Магомедова временно отстранили от преподавательской деятельности и составили на него административный протокол по статье 20.3.1 КоАП Российской Федерации. На судебном заседании участник боевых действий в Афганистане и Чечне, награжденный медалью «За отвагу» и другими государственными наградами, признал свою вину и выразил раскаяние, пояснив, что его слова были направлены на поддержание дисциплины в классе. Учитывая заслуги ветерана и все обстоятельства дела, суд вынес решение о наложении на него административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.
