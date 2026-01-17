Учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских

17 января 2026, 10:01

Назвавшего русских «свиньями» педагога из Краснодара оштрафовали

Фото: iStock/Zolnierek

В Краснодаре заслуженный учитель лишился работы и получил штраф за оскорбление русских на уроке. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.