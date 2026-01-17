Силиконовая грудь взорвалась у блогерши из Уфы во время тренировки в зале
Силиконовая грудь взорвалась у блогерши из Уфы во время тренировки в зале. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Девушка решила уменьшить расходы на пластическую операцию и обратилась в обычную городскую поликлинику, где работал её знакомый хирург. Они договорились провести операцию втайне. За новую внешность блогерша отдала 200 тысяч рублей и наслаждалась результатом шесть лет.
Однако недавно, во время тренировки по кроссфиту, жительница Уфы почувствовала боль в груди и услышала посторонний звук. Она обратилась в частную клинику, где врачи обнаружили повреждённый имплант. Медики были удивлены, так как обычно имплантаты разрываются постепенно и аккуратно.
Хирург, который проводил операцию, уже не работает в больнице больше года. Руководство поликлиники не имеет информации о проведённом хирургическом вмешательстве, так как нет ни документов, ни других доказательств.
