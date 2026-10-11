Путь в Йемен обернулся трагедий для сотен мигрантов
По меньше мере 109 мигрантов, включая 15 детей, погибли при крушении судна по пути из Джибути в Йемен. Об этом сообщило агентство Reuters.
Международная организация по миграции заявила, что лодка перевозила около 350 человек и перевернулась в ночь с 8 на 9 октября. Катастрофа произошла недалеко от населенного пункта Гухере, который находится севернее портового города Обок.
Выжить смогли около 80 пассажирам из Эфиопии. Именно они поведали об обстоятельствах трагедии. При этом причины крушения установить пока не удалось. В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается, поскольку судьба еще более 116 человек остается неизвестной. Власти Эфиопии пока никак не прокомментировали происшествие.
Десятки тысяч мигрантов из стран Африканского Рога ежегодно пересекают Джибути и направляются через Йемен в государства Персидского залива в поисках лучшей жизни. Только с 10 сентября в Джибути прибыли более 20 тысяч граждан Эфиопии.
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