Путь в Йемен обернулся трагедий для сотен мигрантов

11 октября 2026, 14:58

У берегов Джибути при крушении лодки погибли более 100 мигрантов

Фото: iStock/studio-fi

По меньше мере 109 мигрантов, включая 15 детей, погибли при крушении судна по пути из Джибути в Йемен. Об этом сообщило агентство Reuters.