В Эр-Рияде хуситы атаковали аэропорт

11 октября 2026, 14:12

В Саудовской Аравии обвинили хуситов в ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что ответственность за атаку на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде несет группировка хуситов. По его словам, удар нанесли в субботу, 10 октября, по одному из залов вылета.