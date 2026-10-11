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В Эр-Рияде хуситы атаковали аэропорт

В Саудовской Аравии обвинили хуситов в ударе по аэропорту в Эр-Рияде
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что ответственность за атаку на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде несет группировка хуситов. По его словам, удар нанесли в субботу, 10 октября, по одному из залов вылета.



Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о жертвах и пострадавших в результате инцидента. Согласно официальным данным, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Как уточнил аль-Малики в соцсети X, среди погибших и пострадавших — как путешественники, так и сотрудники аэропорта.

Перед этим аэропорт Брюсселя приостановил работу на 20 минут из-за БПЛА. Все случилось 12 сентября.

Кроме того, пепловое облако накрыло крупнейший аэропорт Индонезии. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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