Путешествующий по России пенсионер похитил 20 млн рублей

06 октября 2026, 16:23

В Забайкалье задержали 71-летнего курьера мошенников за хищение 20 млн рублей

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

В Забайкальском крае задержали пенсионера, похитившего около 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа».