Путешествующий по России пенсионер похитил 20 млн рублей
В Забайкальском крае задержали пенсионера, похитившего около 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа».
Уголовное дело возбудили по статье 159 УК: «Мошенничество». По версии следствия, 71-летний житель Владивостока сам пострадал от телефонных мошенников. Сначала они убедили мужчину, что деньги с его счетов уходят за границу, и за это грозит уголовная ответственность. Затем злоумышленники уговорили жертву продать квартиру и перевести им средства, чтобы избежать мнимого наказания.
После этого пенсионер согласился по указанию куратора ездить по стране, забирать деньги у граждан и переводить их на счета третьих лиц. Одной из пострадавших стала 41-летняя жительница Краснокаменска, передавшая «инкассатору» восемь миллионов рублей. Позже она осознала, что ее обманули, после чего обратилась в полицию.
Правоохранители установили приметы курьера и задержали его при въезде в Читу. При обыске у него нашли похищенную сумму и телефон, через который он переписывался с куратором. От действий мужчины пострадали еще восемь человек, общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей.
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