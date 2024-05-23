Опубликованы первые результаты расследования гибели Раиси

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Следователи не выявили следов воздействия пуль на корпус вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом информирует агентство Tasnim, ссылаясь на заявление пресс-службы генштаба ВС Ирана.
Сообщается, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью.
Отмечается, что пилот разбившегося воздушного судна находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа президента Ирана.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах вблизи Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В Иране пройдут внеочередные выборы главы государства.
Ранее стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что пилот разбившегося воздушного судна находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа президента Ирана.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах вблизи Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В Иране пройдут внеочередные выборы главы государства.
Ранее стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак