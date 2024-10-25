Путин рассказал о скрывающих ситуацию в Курской области от своих бойцов командирах ВСУ

В Пермском крае скончалась советская и российская актриса театра Татьяна Волкова. Артистке было 76 лет.

О смерти театрального деятеля стало известно от пресс-службы Чайковского государственного театра драмы и комедии.



Татьяна Волкова была признана заслуженной артистки Российской Федерации в 2004 году. С 1982 года она работала в Чайковском государственном театре драмы и комедии в Пермской области

. Она занимала должность заведующей группой.

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Актриса прославилась благодаря ролям в таких спектаклях, как «Женитьба Бальзаминова» (она играла роль свахи), «Сестры» и «Вишневый сад» А. Чехова, «Васса Железнова» М. Горького, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Мои надежды» А. Шатрова.

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26 октября в 11:00 пройдёт прощание с артисткой Татьяной Волковой в ритуальном зале рядом с автовокзалом города Чайковский.

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