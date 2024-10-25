Путин рассказал о скрывающих ситуацию в Курской области от своих бойцов командирах ВСУ

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от своих солдат, что они окружены в Курской области, – заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что узнал о происходящем от сдавшихся украинских военных. По их словам, командование пытается скрыть сложившуюся ситуацию. Однако российский лидер отметил, что это «не меняет ситуацию».
Кроме того, по словам Путина, командиры ВСУ расстреливают своих же солдат, которые пытаются сдаться в плен.
Ранее боец ВСУ, попавший в плен в Курской области, рассказал, что его командиры отказались эвакуировать его из зоны боевых действий.
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Кроме того, по словам Путина, командиры ВСУ расстреливают своих же солдат, которые пытаются сдаться в плен.
Ранее боец ВСУ, попавший в плен в Курской области, рассказал, что его командиры отказались эвакуировать его из зоны боевых действий.
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Александр Климов