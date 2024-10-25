Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области

Фото: iStock/ FabrikaCr
Российский суд заочно арестовал наёмного военного из США за преступления в Курской области.
Американский наёмник Дэниел Бернард Ребар вместе с вооруженными силами Украины вторгся на территорию Курской области, сообщают «Риа Новости».
Гражданин США заочно обвиняется в наёмничестве, совершении теракта, покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных орггруппой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном пересечении границы и совершения иных преступлений под Курском.
Ранее СК РФ сообщал, что Ребар вместе с другими наёмниками в начале сентября незаконно проникли на территорию России.
Читайте также:
В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ
Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке
Удар по ВСУ в Курской области, бои под Суджей, продвижение под Покровском: последние новости СВО
«По ходатайству следователя ГВСУ СК РФ суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе СК РФ.
Гражданин США заочно обвиняется в наёмничестве, совершении теракта, покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных орггруппой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном пересечении границы и совершения иных преступлений под Курском.
Ранее СК РФ сообщал, что Ребар вместе с другими наёмниками в начале сентября незаконно проникли на территорию России.
Читайте также:
В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ
Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке
Удар по ВСУ в Курской области, бои под Суджей, продвижение под Покровском: последние новости СВО
Ольга Енгалычева