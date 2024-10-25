Российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.
Об этом сообщил telegram-канал «Военное дело».
Эта находка стала очередным свидетельством того, что иностранные наемники, вовлеченные в конфликт, сталкиваются с предательством и дезорганизацией внутри украинских военных сил.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
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«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...» — приводит канал текст записки, найденной на месте боя.
Эта находка стала очередным свидетельством того, что иностранные наемники, вовлеченные в конфликт, сталкиваются с предательством и дезорганизацией внутри украинских военных сил.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
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Елена Перлова