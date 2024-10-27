ПВО ликвидировала 11 БПЛА в Тамбовской области

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, атака произошла примерно в 0:40 по московскому времени. После падения обломков возник пожар, который был быстро потушен сотрудниками МЧС.
Ранее сообщалось, что система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами в течение двух часов. В частности, по четыре летательных аппарата были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один – в Брянской.
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«Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», – отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами в течение двух часов. В частности, по четыре летательных аппарата были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один – в Брянской.
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Александр Климов