ПВО ликвидировала 11 БПЛА в Тамбовской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.