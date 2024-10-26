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ПВО за два часа ликвидировала 13 беспилотников в четырех российских регионах

Минобороны: ПВО за два часа сбила 13 БПЛА в четырех российских регионах
26 октября 2024, 23:34
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила 13 украинских беспилотников за два часа над четырьмя регионами России.
«С 20.00 до 22.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В частности, еще четыре БПЛА были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а один – в Брянской.



Ранее сообщалось, что красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах региона.

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#липецкая область
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#орловская область
#белгородская область
В Кировской области завели дело после падения вертолета Ми-2
26 октября 2024, 23:25

Фото: iStock/Akintevs

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Жесткая посадка вертолета произошла вечером 26 октября, на борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. За штурвалом находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткавиа» Валентин Комлев.

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#крушение
#вертолёт
#ск рф
#уголовное дело
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Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
ТАСС: упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался около 38 лет
26 октября 2024, 23:12

Фото: istockphoto/Zeferli

Разбившийся в Кировской области санитарный вертолет Ми-2 находился в эксплуатации около 38 лет. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные российского реестра гражданских воздушных судов.
Вертолет произвели в Польше и первоначально использовали в советских Военно-воздушных силах (ВВС), но затем передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

В последние годы Ми-2 использовался в качестве санитарного вертолета в авиакомпании «Вяткавиа». Компания предоставляла воздушные суда медицинским, спасательным и другим организациям.

В ночь на 26 октября стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку. На борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом был генеральный директор частной авиационной компании «Вяткавиа» Валентин Комлев.

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#вертолёт
#крушение
#ссср
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В МЧС опровергли информацию о возгорании на рязанском НПЗ
26 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Данные о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани опровергли в МЧС России. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предприятие работает штатно.
«Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк. Факельное горение — часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме», — добавили спасатели.
Ранее в сети распространилась информация о пожаре на рязанском НПЗ.

Перед этим в МЧС проинформировали об обнаружении тела четвертого погибшего в результате крушения медицинского вертолета в Кировской области.

Трагедия произошла сегодня вечером, 26 октября. На борту винтокрылой машины находились четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.

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#мир
#россия
#мчс
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#новости
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Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета под Кировом
26 октября 2024, 20:50

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС России нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области. Об этом министерство сообщает в своем телеграм-канале. Тела трех других членов экипажа нашли ранее.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — говорится в сообщении.
Напомним, вертолет Ми-2 потерпел крушение в Кировской области сегодня вечером, 26 октября. По информации телеграм-канала «112», разбилось судно медицины катастроф с четырьмя членами экипажа на борту — пилотом, врачом и двумя фельдшерами. На месте падения разгорелся сильный пожар, который пришлось тушить спасателям МЧС.

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#спасатели
#мчс
#пожар
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#вертолёт
#112
#крушение
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Shot: неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке в Пушкино, в Подмосковье
26 октября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/???? ??????

Неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке подмосковного Пушкино, пишет Telegram-канал Shot.
Как уточнили авторы публикации, стреляли, предположительно, из травматического пистолета. Люди массово побежали к выходу из парка.

Информацию о пострадавших сейчас уточняют, стрелявшего разыскивают. Также, предварительно, в разборках участвовали подростки из нескольких компаний.

По словам очевидцев, произошла массовая драка, поводом для которой стала девушка, ушедшая в другую компанию.

Собеседник телеканала РЕН ТВ отмечал, что данные о стрельбе не подтвердились. Уточнялось, что рядом гуляли свадьбу и запускали петарды.

Ранее сообщалось, что школьник из Пермского края был ранен из пневматического оружия.

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#мир
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#новости
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112: крушение медицинского вертолета в Кировской области унесло жизни 3 человек
26 октября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Zeferli

Жизни трех человек унесло крушение медицинского вертолета в Кировской области, информирует Telegram-канал «112».
Перед этим стало известно, что инцидент произошел в Даровском районе региона. На борту было четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.

Ранее сообщалось, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Очевидцы рассказывали, что сначала винтокрылая машина влетела в сопку, а после этого упала. По уверениям местных, они стали свидетелями произошедшего в районе шести утра в минувшую пятницу, 25 октября.

После всего в воздухе был густой черный дым.

Перед этим вертолет с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане после взлета. Как писал Telegram-канал Shot, погибли минимум шесть человек.

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#мир
#россия
#вертолёты
#крушение
#новости
#смерть
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Немецкие истребители НАТО сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем
26 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/TebNad

Немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтийским морем, были подняты в небо, а после сопроводили якобы российский военный самолет-разведчик Ил-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ВВС Германии. Отмечается, что нарушивший воздушное пространство самолет передвигался без плана полета и транспондера.
«Наши силы быстрого реагирования из Латвии были активированы сегодня для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера. Наши немецкие истребители Eurofighter, в частности, сопроводили российский самолет-разведчик (Ил-20) над Балтийским морем», — заявили в ВВС ФРГ.
Месяц назад ВВС Германии сообщали об идентичном случае, когда истребители Eurofighter были экстренно подняты в воздух, а после якобы сопроводили сразу пять российских самолетов.

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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#истребители
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Вертолет санавиации разбился под Кировом, подробности
«112»: под Кировом потерпел крушение вертолет санавиации, три человека погибли
26 октября 2024, 19:06

Фото: istockphoto/Zeferli

В Кировской области потерпел крушение вертолет Ми-2 санавиации, погибли три человека. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что на борту находились четверо — пилот, врач и два фельдшера.
По информации издания, крушение вертолета медицины катастроф произошло в Даровском районе. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые тушат разгоревшийся после падения судна пожар. Найдены тела трех членов экипажа, поиски четвертого еще продолжаются.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Со слов очевидцев, воздушное судно сначала врезалось в сопку, а затем упало в Билибинском районе. Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся черный густой дым. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.

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Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта
26 октября 2024, 18:11

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

Как минимум десять полицейских погибли в результате теракта в Иране, передали правоохранители исламской республики. Министру МВД страны поручено создать группу для того, чтобы выяснить масштабы трагедии, добавили в правительстве.
По данным Красного Полумесяца Ирана, раненых госпитализировали, их число не называется.

Как уточняло иранское агентство IRNA, ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Джейш аль-Зольм», которая действует как правило в юго-восточной части страны, где есть плохо охраняемый участок границы с Пакистаном и Афганистаном.

Теракт произошел в Гоухар Кух области Тафтан провинции Белуджистан и Систан.

Ранее сообщалось, о чем РФ предупреждала Иран.

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