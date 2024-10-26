ПВО за два часа ликвидировала 13 беспилотников в четырех российских регионах

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Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила 13 украинских беспилотников за два часа над четырьмя регионами России.
«С 20.00 до 22.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
В частности, еще четыре БПЛА были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а один – в Брянской.
Ранее сообщалось, что красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах региона.
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Александр Климов