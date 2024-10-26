Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА

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Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что восемь вражеских беспилотников были ликвидированы или перехвачены над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три —над территорией Курской и два — над территорией Орловской области. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова