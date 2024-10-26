Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений

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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую военную технику и группы пехоты в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении личный состав и автомобильные группы противника были уничтожены расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники подбили западное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов подтвердила наличие замаскированной пушки с экипажем в глубине территории, контролируемой украинской армией на правом берегу Днепра.
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Александр Климов