ПВО отразила атаку дронов на два российских региона
Минобороны РФ: ПВО за три часа уничтожила 17 украинских беспилотников
Беспилотники вторглись на территорию России, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщили в Телеграм-канале Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки. С использованием беспилотных летательных аппаратов они пытались поразить объекты на территории Брянской и Ростовской областей.
«ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 – над территорией Брянской области и два – над территорией Ростовской области», — говорится в сводке Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что все вражеские цели российские военнослужащие уничтожили 11 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Сутками ранее за тот же временной промежуток силы российской ПВО сбили 37 украинских БПЛА над регионами РФ.