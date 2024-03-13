Средства ПВО уничтожили еще семь Беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

Фото: iStock/SergeyKlopotov
Система ПВО сбила еще семь беспилотников в небе нал Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, в Белгородской области был уничтожен один вражеский беспилотник, а в Воронежской – шесть.
Читайте также:
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Стало известно о повреждениях в Воронеже после атки беспилотников
Мужчина пострадал при ударе ВСУ по российскому региону
Элина Позднякова