ПВО сбила беспилотник в Липецкой области

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Украинский БПЛА был сбит системой ПВО над территорией Краснинского района Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ пытались атаковать российский регион с использованием беспилотника самолетного типа.
Разрушений в результате происшествия нет, также удалось избежать пострадавших. Глава региона отметил, что средства ПВО и системы РЭБ находятся в состоянии готовности.
Прежде сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС. Один дрон рухнул в районе столовой. Жертв и разрушений нет. Руководство станции намерено показать места прилетов специалистам МАГАТЭ.
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Разрушений в результате происшествия нет, также удалось избежать пострадавших. Глава региона отметил, что средства ПВО и системы РЭБ находятся в состоянии готовности.
Прежде сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС. Один дрон рухнул в районе столовой. Жертв и разрушений нет. Руководство станции намерено показать места прилетов специалистам МАГАТЭ.
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Анастасия Хохлова