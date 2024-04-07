Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ПВО сбила беспилотник в Липецкой области

ПВО сбила беспилотник в Липецкой области

07 апреля 2024, 15:41
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Украинский БПЛА был сбит системой ПВО над территорией Краснинского района Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ пытались атаковать российский регион с использованием беспилотника самолетного типа.

Разрушений в результате происшествия нет, также удалось избежать пострадавших. Глава региона отметил, что средства ПВО и системы РЭБ находятся в состоянии готовности.



Прежде сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС. Один дрон рухнул в районе столовой. Жертв и разрушений нет. Руководство станции намерено показать места прилетов специалистам МАГАТЭ.

Читайте также:

Украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове

Зеленский признал скорое истощение у Украины запаса ракет для систем ПВО

Глава Ейска Бублик: ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью
#дрон
#аэс
#регион
#происшествия
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ЗАЭС сообщили о последствиях атаки дронов-камикадзе ВСУ
На ЗАЭС сообщили об отсутствии угрозы безопасности после атаки дронами ВСУ
07 апреля 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

При атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС никто не пострадал, радиационный фон в норме. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, приводит ее слова ТАСС.
ВСУ атаковали ЗАЭС дронами-камикадзе. За несколько минут до инцидента на объекте проводили обследование эксперты МАГАТЭ.

Сотрудники станции сообщили, что места прилетов БПЛА будут показаны специалистам.

Напомним, один из дронов упал в районе столовой, расположенной на территории станции. Разрушений на земле нет. Это не первая атака ВСУ на ЗАЭС. Прежде БПЛА повредил грузовик, который разгружал продукты для сотрудников станции. Пострадавших удалось избежать.

Читайте также:

В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС

Гросси назвал отключение резервной электролинии реальной угрозой ЗАЭС
#бпла
#эксперты
#станции
#всу
#магатэ
#заэс
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге женщину госпитализировали в реанимацию после домашних родов
07 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врачи Педиатрического университета Петербурга борются за жизнь двух новорожденных детей и их матери. Об этом сообщает портал 78.ru.
Женщина была доставлена в больницу после родов на дому. Дети появились на свет недоношенными, однако женщина не стала обращаться к врачам.

Одной из близнецов потребовались реанимационные мероприятия. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Москве строитель принял роды у незнакомки прямо на улице

Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды

Полицейский Дмитриев рассказал, как принимал роды в лесу в Ленобласти
#полиция
#врачи
#дети
#роды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека
07 апреля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Тбилиси на Боржомской улице в специализированном оружейном магазине произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. Ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл накануне, 6 апреля, поздно вечером, незадолго до закрытия магазина, сообщает пресс-служба МВД Грузии. На место происшествия прибыли оперативники, взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, им была оказана необходимая помощь. Сейчас все четверо находятся под наблюдением медиков.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех причин, обстоятельств и подробностей происшедшего. Опрашиваются свидетели. Что послужило причиной взрыва, пока остаётся неизвестным.

Читайте также:

На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае

На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
#мвд
#помощь
#инцидент
#происшествия
#сотрудники
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемых в убийстве с отрезанием ушей в Ростовской области задержали
07 апреля 2024, 14:42

Фото: istock / Mikhaylov

Задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин, тела которых нашли в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Обоим мужчинам перерезали горло и утопили вместе с машинами. При этом преступники отрезали одному из убитых уши.

По информации портала, за совершение преступления задержаны четыре человека. Четвертого фигуранта правоохранители задержали под Волгоградом.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы над двумя рабочими сельхозкооператива, стала личная неприязнь одного из злоумышленников.

Читайте также:

Задержан доцент петербургского университета с украинским трезубцем на аватарке в соцсети

В Ленинградской области задержан мужчина за комментарий о теракте в «Крокусе»

Во Вьетнаме задержан подозреваемый в тройном убийстве подмосковных пенсионерок
#преступники
#мужчина
#ростовская область
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области
Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 млрд рублей
07 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/nnorozoff

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье оценивается примерно в 21 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
«Предложение о введении чрезвычайной ситуации федерального уровня в регионе было вынесено федеральным Минстроем, а также получило поддержку Минсельхоза РФ, Минприроды России и федерального Минтранса в связи с масштабами бедствия», — сообщается в Telegram-канале.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В связи с этим событием региональное управление Следственного комитета РФ начало расследование уголовного дела. Общее количество эвакуированных составило 1 121 человек, среди которых 331 ребенок. Наблюдается дальнейшее нарастание уровня воды в городе.

Читайте также:

В подтопленном Орске погибли четыре человека

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

«Около 600 домов на 9 улицах»: МЧС России о масштабах подтопления в Орске
#ребёнок
#человек
#расследование
#telegram
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами
07 апреля 2024, 14:08

Фото: istock / Wlad74

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.
Дрон рухнул в районе столовой, расположенной на территории станции. По словам представителей АЭС, повреждения получил грузовик.

Директор по коммуникациям сообщил, что радиационный фон на ЗАЭС не изменился. Примечательно, что за несколько минут до начала атаки, на станции проходил обход МАГАТЭ.

Атака ВСУ на ЗАЭС уже не первая. Прежде украинские дроны были обнаружены в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Читайте также:

Украинские дроны снова атаковали Запорожскую АЭС

Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье

«Умные» дроны: Украина придумывает новые способы ударов по РФ
#грузовик
#украина
#аэс
#всу
#магатэ
#заэс
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
07 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/breakermaximus

Еще два представителя руководства ООО «ГК «Пикет» были арестованы Басманным судом Москвы в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции. Это следует из постановлений суда, передает ТАСС.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу выбрать обвиняемому Михаилу Михайловичу Кальченко до 3 июня 2024 года. Отказать в удовлетворении ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в одном из документов.
В нем отмечается, что Михаил Михайлович Кальченко занимает должность начальника службы безопасности ООО «ГК «Пикет». Также суд решил арестовать на тот же срок финансового директора компании Викторию Антонову.

Читайте также:

В Госдуме предложили сажать на 10 лет поставщиков некачественных бронежилетов и касок

Российские ученые создали уникальные бронежилеты для ВС РФ

СМИ: Китай поставлял в Россию винтовки и бронежилеты
#ученые
#суд
#китай
#компании
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге около станции метро обнаружили гранату
07 апреля 2024, 13:42

Фото: istockphoto/by sonmez

В Санкт-Петербурге неподалёку от станции метро «Балтийская» была обнаружена граната. В отдел полиции позвонил мужчина и сообщил, что нашёл взрывоопасный предмет за общественными туалетами.
На место прибыли взрывотехники из отряда ОМОН, сообщает «Фонтанка.ру». После осмотра выяснилось, что обнаруженный предмет является обычной игровой страйкбольной гранатой, имитирующей РГД. Кто именно оставил её в общественном месте, осталось неизвестным.

Этот инцидент с гранатой для страйкбола является не единственным, произошедшим в Петербурге за последние дни. Накануне, 6 апеля, в алкомаркет на проспекте Просвещения ворвался нетрезвый мужчина, вооружённый такой же гранатой. Прибывшие по вызову полицейские быстро задержали его, доставили в отдел и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Читайте также:

Полиция в Петербурге задержала мужчину, ворвавшегося в алкомаркет с гранатой

МВД: Полицейский в Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники
#инцидент
#полицейские
#мужчина
#граната
#санкт-петербург
#метро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области
Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в Оренбуржье
07 апреля 2024, 13:30

Фото: МЧС России

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава МЧС России Александр Куренков высказал предложение временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и предотвратить рост цен на продукты.
«Важно принять меры, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы», — цитирует министра РИА Новости.
Куренков также подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя.

Читайте также:

В подтопленном Орске погибли четыре человека

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

В затопленном Орске произошла вспышка острой кишечной инфекции
#продукты
#рост
#меры
#стройматериалы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф