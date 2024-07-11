ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
Разрушения и пострадавшие на месте падения обломков отсутствуют, специалисты экстренных служб выехали к месту происшествия, сообщил градоначальник Собянин.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.
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Александр Климов