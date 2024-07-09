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ПВО сбила несколько десятков украинских дронов в Ростовской области

Голубев: несколько десятков дронов ВСУ нейтрализованы в Ростовской области
09 июля 2024, 03:44
Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Несколько десятков дронов уничтожены и подавлены в нескольких районах Ростовской области этой ночью. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что массированная атака ВСУ на Ростовскую область началась в районе двух часов ночи. Дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.

В результате атаки БПЛА в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. В настоящее время пожар тушит прибывшая на место бригада пожарных.



Также на месте падения осколков дронов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.

В настоящее время ПВО продолжают сбивать летящие в сторону Ростовской области украинские беспилотники.

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#обстрел
#сво
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
Губернатор Гладков: атака Белгородской области ВСУ продолжается
09 июля 2024, 03:35

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска продолжают атаковывать Белгородскую область. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка, в результате чего был ранен мужчина, которого доставили в больницу с осколочными ранениями обеих ног.

Также после пятого ночного обстрела в Шебекино были обнаружены повреждения на линиях электропередаче, вследствие чего в городе частично нарушено электроснабжение.

В Грайвороновском городском округе после прилётов произошло аварийное отключение электроэнергии.

В населённом пункте Прилесье был полностью разрушен частный жилой дом после прилёта украинского дрона-камикадзе.

Гладков подчеркнул, что в настоящее время аварийные службы переподключают обстрелянные населённые пункты на резервные источники питания. В светлое время суток будет продолжен подомовой обход.

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#вячеслав гладков
#обстрел
#всу
#сво
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Один человек погиб, двое пострадали при ночном обстреле ВСУ Белгорода
09 июля 2024, 02:16

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Человек погиб при ночном обстреле украинскими войсками Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

В результате осколками ракет был ранен местный житель, который скончался на месте. Также ранения получили ещё два человека. Один был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второму оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и отправили на амбулаторное лечение.

Также взрывной волной были выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах в Белгороде и Белгородском районе. Осколками посечены две машины, повреждены хозяйственные постройки и социальные объекты.

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#всу
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На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть погибшие
Гладков: несколько целей сбили на подлёте к Белгороду
09 июля 2024, 01:10

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На подлёте к Белгороду российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом.

В результате этого от полученных ранений скончался один человек. Ещё два мирных жителя получили травмы. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второй получил необходимую медицинскую помощь на месте, он отправлен на амбулаторное лечение.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде. Осколками снарядов также были посечены два автомобиля, повреждения получили три хозяйственных постройки и два соцобъекта.

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#белгородская область
#обстрел
#всу
#пво
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В Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Днепропетровской области раздались взрывы
09 июля 2024, 00:48

Фото: iStock/RamonCast

На фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:09 по московскому времени.

Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.

Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#обстрел
#вс рф
#всу
#сво
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Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
«24 канал»: на фоне тревоги в Николаевской области прогремел взрыв
09 июля 2024, 00:41

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
По данным онлайн-карты министерства транспортной трансформации Украины, с 00:11 по московскому времени в области звучит сигнал воздушной тревоги. На фоне него прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что взрывы также раздаются в Белгороде. На фоне объявленной около 23:30 ракетной опасности прогремела серия взрывов. В городе наблюдается скопление машин скорой помощи, на местах находятся сотрудники спасательных служб.

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#украина
#взрыв
#воздушная тревога
#всу
#вс рф
#сво
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В Белгороде раздаются взрывы
В Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности
09 июля 2024, 00:28

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Столб дыма поднимается над центральной частью города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в городе и прилегающем к нему районе около 23:30 была повторно запущена сирена ракетной опасности.

В настоящее время в жилых кварталах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, а также на местах присутствуют сотрудники спасательных служб.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, в котором располагаются ресторан и магазин. В результате прилёта погибли три человека.

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#белгородская область
#взрыв
#ракетная опасность
#всу
#обстрел
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В Белом доме высказались о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России
Белый дом: США не снимут ограничения на удары ВСУ по территории России
09 июля 2024, 00:25

Фото: iStock/bpawesome

Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он подчеркнул, что никаких изменений в политике США произведено не будет. Несколько недель назад президент страны Джо Байден дал указания Киеву, согласно которым ВСУ могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль российско-украинской границы.

Ранее в понедельник Кирби анонсировал крупные заявления об оказании помощи Украине на предстоящем саммите НАТО.

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#сша
#белый дом
#украина
#россия
#обстрел
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Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ села Никольское под Белгородом
Гладков: до трёх человек увеличилось число погибших при ударе ВСУ в Никольском
09 июля 2024, 00:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число погибших при обстреле ВСУ села Никольское в Белгородской области увеличилось о трёх. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что во время обстрела получил ранения водитель легкового автомобиля. Его пассажир сел за руль и повёз раненого в Белгород для оказания медицинской помощи. Однако по пути мужчина скончался. Он стал третьей жертвой этого обстрела со стороны ВСУ.

Гладков выразил глубокие соболезнования его семье и близким.

Напомним, что удар по Никольскому был нанесён днём 8 июля. Снаряд упал в двухэтажное здание, в котором располагается ресторан и магазин. В результате на месте погиб мужчина. Второй пострадавший скончался в больнице.

Также ранения получили его двое мужчин, которых отправили на амбулаторное лечение после обработки ран.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
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В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве
МО: фото и видео подтверждают падение ракеты украинской системы ПВО в Киеве
09 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Olena Lialina

Заявления о намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на территории Украины не соответствуют действительности, поскольку фото и видео подтверждают, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что на многочисленных опубликованных кадрах видно, что разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты, которая была запущена из зенитного ракетного комплекса, расположенного в черте города.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что такие «истерики киевского режима» наблюдаются не впервые и каждый раз они выпадают на проведение саммита НАТО. Целью таких провокация является обеспечение дальнейшего финансирования Украины и продолжение вооружённого конфликта «до последнего украинца».

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#киев
#обстрел
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