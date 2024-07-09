ПВО сбила несколько десятков украинских дронов в Ростовской области

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Несколько десятков дронов уничтожены и подавлены в нескольких районах Ростовской области этой ночью. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что массированная атака ВСУ на Ростовскую область началась в районе двух часов ночи. Дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.
В результате атаки БПЛА в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. В настоящее время пожар тушит прибывшая на место бригада пожарных.
Также на месте падения осколков дронов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.
В настоящее время ПВО продолжают сбивать летящие в сторону Ростовской области украинские беспилотники.
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В результате атаки БПЛА в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. В настоящее время пожар тушит прибывшая на место бригада пожарных.
Также на месте падения осколков дронов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.
В настоящее время ПВО продолжают сбивать летящие в сторону Ростовской области украинские беспилотники.
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Анастасия Чинкова