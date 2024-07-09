ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

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Украинские войска продолжают атаковывать Белгородскую область. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка, в результате чего был ранен мужчина, которого доставили в больницу с осколочными ранениями обеих ног.
Также после пятого ночного обстрела в Шебекино были обнаружены повреждения на линиях электропередаче, вследствие чего в городе частично нарушено электроснабжение.
В Грайвороновском городском округе после прилётов произошло аварийное отключение электроэнергии.
В населённом пункте Прилесье был полностью разрушен частный жилой дом после прилёта украинского дрона-камикадзе.
Гладков подчеркнул, что в настоящее время аварийные службы переподключают обстрелянные населённые пункты на резервные источники питания. В светлое время суток будет продолжен подомовой обход.
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Также после пятого ночного обстрела в Шебекино были обнаружены повреждения на линиях электропередаче, вследствие чего в городе частично нарушено электроснабжение.
В Грайвороновском городском округе после прилётов произошло аварийное отключение электроэнергии.
В населённом пункте Прилесье был полностью разрушен частный жилой дом после прилёта украинского дрона-камикадзе.
Гладков подчеркнул, что в настоящее время аварийные службы переподключают обстрелянные населённые пункты на резервные источники питания. В светлое время суток будет продолжен подомовой обход.
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Анастасия Чинкова