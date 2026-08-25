Пьяная езда обошлась автоледи из Подмосковья лишением Porsche Cayenne

25 августа 2026, 12:36

Суд в Красногорске конфисковал Porsche Cayenne у женщины за пьяную езду

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Красногорске суд принял решение о конфискации автомобиля Porsche Cayenne у местной жительницы. Подробности приводит пресс-служба прокуратуры Московской области.