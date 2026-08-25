Пьяная езда обошлась автоледи из Подмосковья лишением Porsche Cayenne
В Красногорске суд принял решение о конфискации автомобиля Porsche Cayenne у местной жительницы. Подробности приводит пресс-служба прокуратуры Московской области.
Красногорский городской суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за аналогичное правонарушение.
Согласно материалам дела, в марте 2026 года осужденная, уже имевшая административное взыскание за нетрезвую езду, снова села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На 29-м километре автодороги М9 «Балтия» она совершила дорожно-транспортное происшествие.
Судья назначил гражданке наказание в виде 350 часов обязательных работ и лишил её права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Porsche Cayenne в доход государства.
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