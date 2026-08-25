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В Москве BMW вылетела на тротуар и врезалась в дерево, водитель погиб на месте

Фото: Istock/Wafue

В столице водитель BMW погиб при столкновении с деревом на Ленинском проспекте.



Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», трагическое происшествие случилось в районе дома Российской академии наук.

Автомобиль BMW покинул проезжую часть, выехал на тротуар и врезался в дерево. От удара водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

По информации столичной Госавтоинспекции, мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия за рулём непосредственно перед тем, как машина потеряла управление. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей и выясняют все обстоятельства ДТП.

Ольга Щелокова

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