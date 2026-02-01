Пьяная мать сбежала от полицейских через окно, оставив в квартире 7-летнего сына
В Калининграде полиция привлекла к административной ответственности женщину за нахождение в состоянии алкогольного опьянения при своём ребёнке. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы. Ей позвонил семилетний внук и рассказал о неадекватном поведении матери. Бабушка решила забрать мальчика и, приехав к своей 25-летней дочери, снова застала её пьяной.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли по адресу. Во время их визита женщина попыталась скрыться, выпрыгнув через окно квартиры на первом этаже. Осмотр помещения показал, что условия в нём не подходят для жизни ребёнка и создают для него угрозу.
Мальчика поместили в социальное учреждение, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Позже полиция нашла женщину и составила в отношении неё административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Дальнейшую судьбу школьника определят органы опеки.
