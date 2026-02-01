Пьяная мать сбежала от полицейских через окно, оставив в квартире 7-летнего сына

01 февраля 2026, 09:44

В Калининграде мальчика спасли от пьяной матери, пытавшейся сбежать через окно

Фото: Istock/blinow61

В Калининграде полиция привлекла к административной ответственности женщину за нахождение в состоянии алкогольного опьянения при своём ребёнке. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального УМВД.