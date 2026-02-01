Достижения.рф

В Красноярском крае пропал сноубордист

В Красноярском крае начали искать сноубордиста, пропавшего на горе Аргыджек
Фото: Istock/Ivan Aleshin

В Красноярском крае началась поисково-спасательная операция после пропажи сноубордиста. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.



По информации ведомства, накануне группа сноубордистов каталась на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе.

«Один из участников не вернулся вечером в посёлок Нарва, где ночевала остальная группа. Они сообщили о пропавшем по номеру 112», — уточнили в МЧС.
В операции участвуют спасатели, сотрудники полиции и волонтёрских отрядов. Всего поиски ведут 48 человек и 11 единиц техники. В ведомстве отметили, что отсутствие сотовой связи в районе происшествия осложняет работу.

Ольга Щелокова

