В Красноярском крае пропал сноубордист
В Красноярском крае начали искать сноубордиста, пропавшего на горе Аргыджек
В Красноярском крае началась поисково-спасательная операция после пропажи сноубордиста. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
По информации ведомства, накануне группа сноубордистов каталась на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе.
«Один из участников не вернулся вечером в посёлок Нарва, где ночевала остальная группа. Они сообщили о пропавшем по номеру 112», — уточнили в МЧС.В операции участвуют спасатели, сотрудники полиции и волонтёрских отрядов. Всего поиски ведут 48 человек и 11 единиц техники. В ведомстве отметили, что отсутствие сотовой связи в районе происшествия осложняет работу.
