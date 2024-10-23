Пьяная модель изувечила родную бабушку в Санкт-Петербурге: подробности расправы над 81-летней старушкой

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В 2021 году полицейским пришлось вмешаться в непростые отношения между членами известной петербургской семьи — 25-летней модели Марины и её 81-летней бабушкой — профессором и доктором медицинских наук Алевтиной Богдановой. О том, что произошло между пенсионеркой и ее внучкой расскажет «Радио 1».
Роковой вечер
Около трех часов ночи из квартиры Богдановой поступил звонок в скорую помощь. Марина сообщила диспетчеру, что с бабушкой произошёл несчастный случай и ей срочно нужна помощь. Однако, когда медики прибыли на вызов и увидели травмы пенсионерки, версия о несчастном случае показалась им сомнительной.
Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. В тяжелом состоянии пенсионерку доставили в больницу.
Полицейские, полагаясь на мнение медиков, решили снова опросить родственников. В результате выяснилось, что несчастного случая не было — бабушку избила собственная внучка, которая не получила деньги на алкоголь и была отчитана за свой образ жизни. Пьяная модель так остро восприняла замечания, что набросилась на старушку.
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Как жила семья
В последнее время у Марины возникли трудности в профессиональном плане. Ранее она активно снималась для глянцевых журналов, участвовала в модных показах и рекламировала брендовые вещи в Петербурге, однако в один момент все изменилось. Предложения о сотрудничестве поступать перестали.
Что касается бабушки Марины, то Алевтина Викторовна является известным детским пульмонологом в Петербурге. Она работает в нескольких больницах, включая областную, и также трудится на кафедре Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета.
Уголовное дело
В отношении 25-летней было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время жизни пенсионерки ничего не угрожает. Девушка имеет судимость и перебивается случайными заработками.
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Анастасия Хохлова