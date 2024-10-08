Сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Дагестане сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что житель Махачкалы недавно нанял для ухода за своей престарелой матерью приезжую из СНГ 60-летнюю Зою Г. Сначала она производила впечатление адекватного, заботливого и отзывчивого человека, любящего помогать пожилым людям.
Однако через некоторое время сын заметил на теле матери синяки, на что сиделка заявила, что пожилые порой падают. Мужчина поверил, но решил перестраховаться и установил в квартире скрытую камеру.
На следующий день соседи услышали из квартиры женщины крики и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили избитую пенсионерку и проверили видео с камер. На кадрах видно, как сиделка бросает бабушку на кровать и избивает. Та в это время кричит: «Помилуйте, не надо».
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Однако через некоторое время сын заметил на теле матери синяки, на что сиделка заявила, что пожилые порой падают. Мужчина поверил, но решил перестраховаться и установил в квартире скрытую камеру.
На следующий день соседи услышали из квартиры женщины крики и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили избитую пенсионерку и проверили видео с камер. На кадрах видно, как сиделка бросает бабушку на кровать и избивает. Та в это время кричит: «Помилуйте, не надо».
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Анастасия Чинкова