«Для себя»: В ЛНР задержали россиянина с двумя кг психостимуляторов
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали россиянина с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, мужчина перевозил почти два килограмма синтетических психостимуляторов из Московской области в ЛНР для дальнейшего сбыта в Донбассе. В ходе операции силовики изъяли всю партию запрещённых веществ.
Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Для перевозки наркотиков злоумышленник использовал личный автомобиль.
Ранее на улице в Саратове задержали закладчика с двумя килограммами запрещённых веществ.
