«Для себя»: В ЛНР задержали россиянина с двумя кг психостимуляторов

ФСБ пресекла крупный наркотрафик из Москвы в ЛНР
Фото: Istock/Oleksii Kononenko

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали россиянина с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По предварительной информации, мужчина перевозил почти два килограмма синтетических психостимуляторов из Московской области в ЛНР для дальнейшего сбыта в Донбассе. В ходе операции силовики изъяли всю партию запрещённых веществ.

Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Для перевозки наркотиков злоумышленник использовал личный автомобиль.

Ранее на улице в Саратове задержали закладчика с двумя килограммами запрещённых веществ.

Ольга Щелокова

