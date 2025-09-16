В Москве загорелась крыша новостройки на территории бывшего завода ЗИЛ — видео
В Москве на крыше одного из строящихся зданий в жилом комплексе «Шагал» начался пожар. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сооружение находится на территории бывшего завода ЗИЛ. Инцидент произошёл в Даниловском районе. На предоставленных фотографиях видно большое чёрное облако дыма, которое поднимается непосредственно над новостройками квартала ЗИЛАРТ.
Экстренные службы оперативно отреагировали на вызов и уже прибыли на место. Пожарные рассчитывают ликвидировать возгорание в ближайшее время. Информация о возможных пострадавших ещё не поступала. Причины происхождения огня специалисты устанавливают.
