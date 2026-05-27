Достижения.рф

Пьяная пара похитила ребенка с пляжа и увезла, его били

Пьяная пара увезла ребенка с пляжа в квартиру в Воронежской области
Фото: istockphoto/Chalabala

В Лисках Воронежской области задержали 25-летнего Филиппа и 21-летнюю Марию по подозрению в похищении 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в оперативных службах.



По данным следствия, пара распивала алкоголь на пляже у реки Дон. После конфликта с компанией подростков, которые, как показалось задержанным, их оскорбили, дети бросились бежать.

Несовершеннолетний не успел скрыться, после чего женщина ударила его по голове, и злоумышленники силой затолкали ребенка в автомобиль. В пути следования и уже в съемной квартире мальчика продолжали удерживать против воли.

О случившемся сразу сообщили друзья потерпевшего. Спустя час ребенка обнаружили полицейские и вернули родителям. Возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0