Пьяная пара похитила ребенка с пляжа и увезла, его били
В Лисках Воронежской области задержали 25-летнего Филиппа и 21-летнюю Марию по подозрению в похищении 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в оперативных службах.
По данным следствия, пара распивала алкоголь на пляже у реки Дон. После конфликта с компанией подростков, которые, как показалось задержанным, их оскорбили, дети бросились бежать.
Несовершеннолетний не успел скрыться, после чего женщина ударила его по голове, и злоумышленники силой затолкали ребенка в автомобиль. В пути следования и уже в съемной квартире мальчика продолжали удерживать против воли.
О случившемся сразу сообщили друзья потерпевшего. Спустя час ребенка обнаружили полицейские и вернули родителям. Возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».
