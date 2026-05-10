В Подмосковье подростка похитили и вывезли в лес из-за электронной сигареты

10 мая 2026, 20:13

Суд отправил двух жителей Химок в колонию за вымогательство у подростка

В подмосковных Химках суд приговорил двоих молодых людей к двум годам и трём месяцам лишения свободы каждого за вымогательство денег у подростка. По информации «МК», поводом послужила электронная сигарета стоимостью 2000 рублей, которую 15-летний школьник взял у знакомого и не вернул вовремя.