В Подмосковье подростка похитили и вывезли в лес из-за электронной сигареты
В подмосковных Химках суд приговорил двоих молодых людей к двум годам и трём месяцам лишения свободы каждого за вымогательство денег у подростка. По информации «МК», поводом послужила электронная сигарета стоимостью 2000 рублей, которую 15-летний школьник взял у знакомого и не вернул вовремя.
Потерпевший пожаловался на должника своим старшим приятелям — 19 и 21 года. Те заставили школьника вернуть сигарету, но решили не останавливаться. Вымогатели выждали подростка на фудкорте в торговом центре, принудили его сесть в автомобиль, вывезли в лес и потребовали 20 тысяч рублей — в 10 раз больше стоимости вейпа.
Под давлением пленник связался с родителями и попросил перевести выкуп. Отец отказался делать перевод и предложил передать наличные только при личной встрече. Испугавшись, вымогатели вернули подростка в торговый центр, а сами скрылись. Позднее полицейские задержали обоих.
Ранее стала известна судьба подростков, пропавших на болотах под Нижним Новгородом. Спасатели нашли обоих живыми и невредимыми.
