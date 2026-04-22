Пьяная пассажирка домогалась водителя автобуса и поплатилась
В Великобритании пьяная пассажирка начала домогаться водителя автобуса после того, как тот попросил ее успокоиться. Об этом сообщает издание Daily Post.
Инцидент произошел в автобусе, следовавшем вдоль побережья Северного Уэльса. 37-летняя Шивон Уэбб вместе с приятелями пила водку в салоне и приставала к окружающим. Когда водитель встал из-за руля, чтобы сделать замечание, пассажирка попыталась поцеловать его и схватила за пах.
Дебоширка не унялась и после повторных просьб. Тогда шофер попросил компанию покинуть салон и вызвал полицию. Прибывшую сотрудницу правоохранительных органов Уэбб также встретила агрессией — оскорбила ее и плюнула в лицо.
В суде выяснилось, что у женщины 28 судимостей за 52 преступления, включая нарушения общественного порядка, нападения на полицейских и ограбления. Судья Тимоти Петтс назвал поведение подсудимой ужасным и приговорил ее к 34 неделям тюрьмы дополнительно к уже отбываемому двухлетнему сроку.
Уэбб также обязали выплатить водителю и полицейской компенсацию по 100 фунтов и поставили на учет в качестве секс-преступницы. В письменном извинении она признала, что имеет проблемы с алкоголем и наркотиками, пообещав исправиться.
