В Кузбассе обрушился участок дороги на трассе Бийск – Новокузнецк

22 апреля 2026, 10:52

Фото: iStock/hapabapa

В Кемеровской области в среду, 22 апреля, обрушился участок дороги на трассе Бийск – Новокузнецк. Движение временно ограничено, а альтернативный проезд отсутствует.





Очевидцы рассказали, что дорога, ведущая в сторону Таштагола, серьезно разрушена, пишет VSE42.RU. Проехать не смогли даже легковые автомобили. На месте уже работают оперативные службы.



По словам главы Новокузнецкого муниципального округа Андрея Шарнина, по автодороге Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк с 186-187 км введено временное ограничение движения.





«В связи с просадкой части дорожного полотна, ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" вводит временное ограничение движения всех видов автомобильного транспорта — до 17:00 22.04.2026 г. На дороге выставлены знаки и организовано дежурство двумя экипажами ДПС», — приводит «Сiбдепо» слова Шарнина.