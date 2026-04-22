На Камчатку обрушатся девятиметровые волны
На Камчатку обрушится шторм, который может принести не полуостров девятиметровые волны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Штормовое предупреждение начнет действовать вечером 22 апреля и продлится до утра 23 числа. Опасное волнение ожидается в акватории Берингова моря, недалеко от берегов Командорских островов в Алеутском округе.
Владельцев судов, находящихся в районах повышенного риска, призывают принять все необходимые меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что вблизи восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 66,2 км.
