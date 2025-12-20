Пьяная пассажирка напала на певца Глызина в самолёте
На борту самолёта, вылетавшего из Москвы, пьяная женщина устроила скандал, из‑за чего рейс пришлось задержать. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Очевидцем произошедшего стал музыкальный исполнитель Алексей Глызин. По его словам, дебоширка вела себя агрессивно, распуская руки и разбрасывая чужие вещи. Под ударом оказался и сам артист вместе с концертным директором Максимом Глотовым, которые направлялись на корпоративное мероприятие.
По данным издания, мужчины пытались урегулировать ситуацию. В результате им пришлось применить физическую силу, чтобы успокоить пьяную пассажирку. После этого её вывели из самолёта в сопровождении полицейских.
Скандал вызвал серьёзное беспокойство среди пассажиров. Некоторые дети испугались громких криков, а одной женщине потребовалась помощь медиков. Взяв ситуацию под контроль, экипаж сообщил о скором вылете в пункт назначения.
