20 декабря 2025, 02:21

Mash: пьяная пассажирка напала на певца Глызина в самолёте

Фото: iStock/AlxeyPnferov

На борту самолёта, вылетавшего из Москвы, пьяная женщина устроила скандал, из‑за чего рейс пришлось задержать. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.