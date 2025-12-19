Пьяная женщина подожгла уличного артиста в Петербурге
На улице Большой Морской в Петербурге во время проведения фаер‑шоу произошёл несчастный случай, в результате которого один из артистов серьёзно пострадал. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По имеющейся информации, молодой человек в возрасте около 20 лет получил несколько ожогов. Очевидцы происшествия рассказали, что инцидент случился из‑за неосторожных действий зрительницы. Предположительно, женщина в состоянии алкогольного опьянения случайно толкнула ёмкость с керосином, и горючее попало на артиста.
В результате на мужчине мгновенно воспламенилась одежда. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Пострадавшего незамедлительно доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Медики диагностировали у него обширные ожоги лица, руки, ноги и грудной клетки.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы детально восстановить хронологию событий и установить все обстоятельства случившегося.
