Пьяная женщина подожгла уличного артиста в Петербурге

19 декабря 2025, 23:20

Мужчина получил ожоги во время фаер-шоу в Петербурге

Фото: iStock/Kesu01

На улице Большой Морской в Петербурге во время проведения фаер‑шоу произошёл несчастный случай, в результате которого один из артистов серьёзно пострадал. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».