Россиянин забил жену до смерти и во всем признался
В Калужской области муж забил жену до смерти. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, все произошло в ночь на 18 декабря в одном из домов в Боровском районе. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, во время которой он набросился на нее с кулаками. Избитая скончалась от несовместимых с жизнью травм.
Вскоре нерадивого супруга задержали, возбудив в отношении него уголовное дело об убийстве. На допросе он полностью признал свою вину.
Следователи ходатайствовали перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
