Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа

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На рейсе Тбилиси – Москва пьяная пассажирка устроила стриптиз на борту и домогалась своего соседа во время полета, передает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, женщина выпила слишком много алкоголя перед посадкой. После взлета она начала раздеваться и проявлять неадекватное поведение. Экипаж самолета и капитан пытались ее успокоить, но безуспешно.
В результате соседа женщины перевели в отсек экипажа, где он был вынужден продолжить полет. В аэропорту Внуково девушку встретили сотрудники полиции и доставили в отделение для допроса.
Ранее пассажирка рейса Jetstar из Мельбурна на Бали напилась на борту и сорвала полет. Среди пассажиров эта женщина была известна как «пассажирка из ада». Подумав, что у нее украли мобильный телефон, она начала стучать в кабину пилотов и кричать на персонал и других пассажиров. Когда пожилой мужчина что-то сказал этой нарушительнице спокойствия, она оскорбила его и разбила очки.
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В результате соседа женщины перевели в отсек экипажа, где он был вынужден продолжить полет. В аэропорту Внуково девушку встретили сотрудники полиции и доставили в отделение для допроса.
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Александр Климов