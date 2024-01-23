Пьяная рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки подростков в Кирове

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В Кирове врач-рентгенолог, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении четырех часов не могла расшифровать снимки группы старшеклассников для военкомата. Об этом сообщает Shot.
Одна из мам сняла позвала врача-рентгенолога и сняла на видео, судя по которому специалист была пьяной. Она попыталась оправдаться смертью бабушки, и пояснила, что выпила много успокоительного. Родители пытались вызвать заведущую, однако все сотрудники разбежались по кабинетам. В итоге на место приехал экипаж полицейских, однако к тому моменту все снимки были расшифрованы.
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Элина Позднякова