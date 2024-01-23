В Сургуте у 10-летней девочки парализовало руку и ногу после насморка

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В Сургуте десятилетнюю девочку частично парализовало после обычного насморка. Об этом сообщает сайт сургутской клинической травматологической больницы.
Главный детский нейрохирург Югры Елена Богословская заявила, что сначала у ребенка был обычный насморк при ОРЗ.
«Несмотря на проводимое лечение на амбулаторном этапе воспалительный процесс прогрессировал, и ребенок был госпитализирован. В отделении оториноларингологии СОКБ очищали пазухи с помощью дренирования», — рассказала врач.
Сейчас девочка чувствует себя лучше, а движения в теле приходят в норму. У пациентки прошли головные боли, со зрением все в порядке.
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Алина Юрчак