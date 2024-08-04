Странная просьба ухажера вынудила россиянку покинуть свидание через окно

Фото: iStock/Marina Gordejeva
В Мытищах девушка выпрыгнула из окна второго этажа, испугавшись странной просьбы кавалера с сайта знакомств. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
31-летняя девушка встретила на сайте знакомств симпатичного молодого человека, который представился Александром. Первое свидание состоялось в квартире у жительницы Мытищ.
Вдруг кавалер предложил создать интимную обстановку и включил на кухне газ. После этого Александр стал его нюхать и заставлять девушку присоединиться к нему.
Испуганная россиянка открыла окно и выпрыгнула со второго этажа, Александр прыгнул вслед за ней, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали несколько травм. О состоянии молодого человека ничего не известно.
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Вдруг кавалер предложил создать интимную обстановку и включил на кухне газ. После этого Александр стал его нюхать и заставлять девушку присоединиться к нему.
Испуганная россиянка открыла окно и выпрыгнула со второго этажа, Александр прыгнул вслед за ней, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали несколько травм. О состоянии молодого человека ничего не известно.
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Екатерина Коршунова