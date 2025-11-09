Пьяная россиянка бросила маленьких детей без присмотра в груде мусора
В Калининградской области 34-летняя женщина оставила своих детей — сыновей в возрасте шести и восьми лет — без присмотра и в полной антисанитарии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
О происходящем в семье стало известно инспекторам по делам несовершеннолетних, вышедшим в рейд в городе Советске. В квартире они обнаружили мать, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В это время ее маленькие сыновья были предоставлены сами себе. Более того, дети ели и сидели на полу среди разбросанного мусора, стеклянных бутылок и прочих вещей.
В отношении женщины составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.
