Пьяная россиянка бросила маленьких детей без присмотра в груде мусора

09 ноября 2025, 15:51

Под Калининградом пьяная мать оставила двоих сыновей без присмотра среди мусора

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области

В Калининградской области 34-летняя женщина оставила своих детей — сыновей в возрасте шести и восьми лет — без присмотра и в полной антисанитарии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.