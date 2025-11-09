Владимирскому пенсионеру грозит до 15 лет тюрьмы за справление нужды в кустах
Пенсионер из Владимирской области справил нужду в кустах своего двора и теперь может оказаться в тюрьме на 15 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
65-летний Валерий выпил пива в самодельном бунгало во дворе многоэтажки. Потом он воспользовался кустами, чтобы справить нужду, и отправился домой спать. На следующее утро в дверь мужчины постучали полицейские и увезли его на допрос.
Выяснилось, что мужчину в кустах заметили девочки 9 и 10 лет, которые рассказали об увиденном родителям. Они утверждают, что он также показывал им свой половой орган и трогал себя.
Сам же мужчина отметил, что девочек не заметил из-за плохого зрения, а из-за аденомы простаты не понимает, закончил ли он мочиться, поэтому ему приходится проверять это.
Супруга пенсионера уверена, что дети из неблагополучной семьи специально оклеветали его, чтобы шантажировать ради денег. На видео с камер заметно, как незадолго до инцидента Валерий проходит мимо магазина, а две вышеупомянутые девочки едут за ним на велосипеде. Жена убеждена, что они выслеживали его.
